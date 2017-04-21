В Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшин

PanARMENIAN.Net - Дан старт предвыборной агитации в выборах Совета старейшин Еревана, которая продлится до 12 мая включительно.

В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.

РПА начнет свою агиткампанию в административном районе Эребуни, где состоится предвыборная встреча с избирателями. Агиткампания партии «Еркир цирани» (Страна абрикоса) начнется вечером с велопробега от площади Свободы. А блок «ЕЛК» устроит шествие с центральных улиц к Северному проспекту, где пройдет митинг и концерт.

Выборы Совета старейшин Еревана пройдут 14 мая 2017 года. Кандидатами в градоначальники от Республиканской партии Армении является действующий мэр Тарон Маргарян, от блока «ЕЛК» Никол Пашинян, от «Еркир цирани» — Заруи Постанджян.