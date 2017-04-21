Вице-президент Индии посетит Армению в день памяти жертв Геноцида армян
21 апреля 2017 - 10:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари 24 апреля — в день 102-й годовщины Геноцида армян — посетит Армению.
Визит Ансари приурочен к 25-летию дипломатических отношений с Арменией.
В рамках визита индийский вице-президент проведет переговоры с высшим руководством Армении — президентом Сержем Саргсяном, премьер-министром Кареном Карапетяном и главой МИД Эдвардом Налбандяном — вокруг широкого круга вопросов.
Ансари будет сопровождать супруга Сальма Ансари, а также министр среднего и малого бизнеса Индии Хирирадж Сингх, депутаты, а также представители СМИ, передает Sputnik-Армения.
Вице-президент выступит перед студентами Ереванского государственного университета.
26 апреля вице-президент Индии из Армении отправится в Польшу.
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