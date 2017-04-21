Аронян одержал третью победу подряд на Grenke Chess Classic
21 апреля 2017 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 5-м туре турнира Grenke Chess Classic в Германии одержал третью победу подряд, его противником был представитель Азербайджана Аркадий Найдич.
В этом туре норвежец Магнус Карлсен победил Георга Мейера из Германии, а партии Хоу Ифань (Китай) - Маттиас Блюбаум (Германия) и Фабиано Каруана (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) закончились ничьей.
Таким образом, после патого тура Аронян сохраняет лидерство с 4 очками, опережая на одно очко ближайших преследователей Карлсена, Хоу Ифань и Каруану. По 2.5 очка у Найдича и Вашье-Лаграва, а замыкают турнирную таблицу Мейер и Блюбаум - по одному очку у каждого.
Восемь участников Grenke Chess Classic сыграли первые три тура в Карлсруэ с 15 по 17 апреля, еще четыре проходят в Баден-Бадене 19-22 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места будет назначен тай-брейк.
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