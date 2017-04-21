Маск соединит мозг человека с компьютером за 4 года
21 апреля 2017 - 14:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель компаний Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск подтвердил, что его новая компания Neuralink занимается разработкой нейроинтерфейса, который позволит объединить человеческий мозг с компьютером при помощи миниатюрных устройств.
По словам Маска, компания планирует создать технологию, которая поможет людям с повреждениями мозга, вызванными онкологическим заболеванием, инсультом и иными причинами. Как полагает предприниматель, на рынок эта технология может выйти через 4 года, пишет NEWSru со ссылкой на Reuters.
Также Neuralink намерена создать версию нейроинтерфейса, предназначенную и для здоровых людей, которые смогут взаимодействовать с компьютерами и друг другом. Как полагает Маск, эта технология может быть коммерциализирована через 8-10 лет, но этот срок будет зависеть от законодательных ограничений и результатов испытаний на людях с повреждениями мозга.
«В вашей голове есть куча идей, которые мозг вынужден сжимать с невероятно низкой скоростью передачи данных, преобразовывая в то, что называется речью или печатным текстом», - сказал Маск, отметив, что два человека с имплантированными устройствами нейроинтерфейса смогут напрямую общаться друг с другом без указанных ограничений.
За последние полгода Маск несколько раз намекал на существование Neuralink. Для обозначения будущего беспроводного нейроинтерфейса предприниматель использует термин «нейронное кружево» (neural lace), автором которого является писатель-футуролог Иэн Бэнкс. При этом в его романах симбиоз человека и машины позволял не только обмениваться информацией, но и некоторым образом «воскрешать» индивида после физической смерти.
Neuralink не первая компания в своем роде. Так, исследованиями в области лечения нейродегенеративных заболеваний и повышения эффективности работы мозга занимается компания Kernel, сооснователем которой является предприниматель Брайан Джонсон.
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