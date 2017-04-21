Минобороны РА осенью представит в парламент новый вариант службы в армии
21 апреля 2017 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Пакет изменений в формате службы в армянской армии будет представлен Национальному Собранию осенью 2017 года. Об этом 21 апреля сказал журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян.
По его словам, он намерен очень подробно обсудить эту программу с целевой аудиторией, со всеми теми группами, на которых эти нововведения отразятся — студенты, школьники, ректорский состав.
«Мы попытаемся до осени обобщить эти обсуждения, чтобы на осенней сессии в Национальном собрании я смог представить нашу политику, основанную на их итогах», — сказал Саркисян, передает Sputnik-Армения.
Первая программа называется «Честь имею». Учащиеся вузов, решившие воспользоваться данной программой, получат отсрочку от армии для продолжения учебы в бакалавриате, при этом они будут проходить военные курсы. По окончании учебы им будет присвоено звание лейтенанта, и они отправятся на воинскую службу сроком на три года. В период прохождения службы им будет выплачиваться зарплата. По завершении срочной службы студенты будут получать финансовую помощь для продолжения учебы в магистратуре.
Вторая программа называется «Это я». Она рассчитана на тех призывников, которые пожелают служить на границе. В этом случае служить они будут по «смешаной» срочно-контрактной системе. Срок службы — три года. При этом семь месяцев в течение трех лет службы военнослужащий может проводить дома. Отпуск будет оплачиваемым.
По завершении службы на счет гражданина будет перечислена сумма в пять миллионов драмов. Этими средствами он сможет воспользоваться в рамках одной из трех программ: доступное жилье, мини ферма и оплата обучения.
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