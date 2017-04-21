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Предполагаемый соучастник парижского теракта сдался полиции

Предполагаемый соучастник парижского теракта сдался полиции
21 апреля 2017 - 13:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Второй подозреваемый в причастности к нападению на Елисейских полях явился в отделение полиции в бельгийском Антверпене.

Ранее МВД Франции сообщило, что разыскивает этого человека по ориентировке бельгийских властей.

О том, признает ли подозреваемый свою причастность к атаке на полицию в Париже, которая произошла накануне вечером, не сообщается, пишет BBC.

Меньше чем за час до того, как подозреваемый явился в бельгийскую полицию, представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде в эфире радио Europe 1 заявил, что французская полиция проводит операцию по розыску второго подозреваемого по ориентировке бельгийских властей. Имя подозреваемого, как и его гражданство, пока не установалено, заявил генеральный прокурор Бельгии в беседе с журналистами.

Несмотря на то, что экстремистская группировка «Исламское государство» называет застрелившего полицейского на Елисейских полях мужчину «Абу Юсефом-бельгийцем», нет никакой причины полагать, что он действительно является гражданином этой страны, сказал прокурор.

В Париже, где 23 апреля состоится первый раунд президентских выборов, приняты повышенные меры безопасности, заявил премьер-министр Франции Бернар Казнев утром в пятницу. «Правительство полностью мобилизовано. Ничто не должно помешать демократическому процессу в нашей стране», - заявил он.

Вечером 20 апреля в результате стрельбы на Елисейских полях в центре Парижа один полицейский был убит и еще двое получили ранения. Нападавший был убит ответным огнем. Прокурор Парижа Франсуа Молен объявил, что личность нападавшего установлена, но имя не будет названо до тех пор, пока не выяснится, были ли у него сообщники. В его доме в Шелле, восточном пригороде Парижа, в ночь на 21 апреля прошел обыск с целью установить кто еще мог знать о его планах.

Как сообщили в МВД Франции, автомобиль с нападавшим остановился у полицейского автобуса около девяти вечера. Мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия. По словам очевидцев, он был вооружен автоматом Калашникова. После убийства полицейского нападавший попытался сбежать, стреляя в других полицейских - двое из них были ранены. Легкое ранение в ногу также получила одна из туристок.

Ссылки по теме:
BBC: Второй подозреваемый в парижской атаке пришел в полицию Бельгии
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