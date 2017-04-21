Число жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 16 человек

PanARMENIAN.Net - В больнице Санкт-Петербурга скончалась женщина, пострадавшая во время теракта в метро. Таким образом, число погибших в результате теракта выросло до 16 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

Известно, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе ранним утром 21 апреля скончалась женщина 1960 года рождения, пострадавшая при теракте в петербургском метро 3 апреля.

«В НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017», — написала Митянина в своем микроблоге Twitter.

На данный момент в больницах остаются 23 человека — средней тяжести 4, удовлетворительно 19, амбулаторное лечение 58.

3 апреля в Петербургском метрополитене произошел взрыв, в результате происшествия погибли 15 человек, включая террориста-смертника, более 50 пострадали. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

В настоящее время по делу о теракте задержаны около десяти человек. ФСБ установила заказчика теракта.