Число жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 16 человек
21 апреля 2017 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В больнице Санкт-Петербурга скончалась женщина, пострадавшая во время теракта в метро. Таким образом, число погибших в результате теракта выросло до 16 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Известно, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе ранним утром 21 апреля скончалась женщина 1960 года рождения, пострадавшая при теракте в петербургском метро 3 апреля.
«В НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017», — написала Митянина в своем микроблоге Twitter.
На данный момент в больницах остаются 23 человека — средней тяжести 4, удовлетворительно 19, амбулаторное лечение 58.
3 апреля в Петербургском метрополитене произошел взрыв, в результате происшествия погибли 15 человек, включая террориста-смертника, более 50 пострадали. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.
В настоящее время по делу о теракте задержаны около десяти человек. ФСБ установила заказчика теракта.
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