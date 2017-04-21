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11 армянских фильмов представят на кинофестивале в Турции

11 армянских фильмов представят на кинофестивале в Турции
21 апреля 2017 - 17:16 AMT

PanARMENIAN.Net - В апреле 2017 года армянские короткометражные и анимационные фильмы будут представлены на Международном кинофестивале в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос».

«Одним из ключевых миссий кинофестиваля «Золотой абрикос» является распространение и популяризация армянского кино», – отмечается в сообщении.

Фестиваль пройдет в Анкаре 21-30 апреля. В программу армянской делегации вошли 11 фильмов. Армянские фильмы будут представлены в турецкой столице 28 и 29 апреля.

«Включенные в программу армянской делегации фильмы – лучшие образцы армянского кино, их объединяют идеи гуманизма, терпимости и свободы», – говорится в сообщении.

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