Председатель армянской молодежной организации Петербурга: Мы ответственны за недопущение забвения Геноцида армян
21 апреля 2017 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 апреля в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине Геноцида армян.
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net председатель армянской молодежной организации Санкт-Петербурга «Нор Серунд» Филипп Давыдов, в культурной столице России всегда вспоминают о жертвах страшной трагедии армянского народа.
«Утром 24 апреля мы возложим цветы к памятнику (композитора – ред.) Комитаса в Камском саду. После чего в Армянской Апостольской Церкви Св. Екатерины пройдет поминальная служба и митинг. Программа завершится концертом классической музыки во Дворце Белосельских-Белозерских, на котором будут присутствовать представители губернатора Петербурга и Ленинградской области», - рассказал PanARMENIAN.Net Давыдов.
Он добавил, что одна из главных целей проведения мероприятий, в том, чтобы оповещать жителей о Геноциде.
«Мы как армянская молодежь Петербурга чувствуем свою ответственность в том, чтобы не допустить забвения о преступлении против человечества», - отметил он.
Давыдов рассказал, что также как и в год канонизации жертв Геноцида (в 2015 году) активисты «Нор Серунда» проведут акцию «Мы есть», в ходе которой на главной улице Петербурга на Невском проспекте будут раздавать информационные листовки.
«Мы также с года канонизации жертв Геноцида, традиционно угощаем жителей города вином и армянским хлебом, поскольку этот день впредь должен символизировать жизнь», - сказал Давыдов.
Армянская молодежная организация «Нор Серунд» была создана в Санкт-Петербурге в 1988 году, в настоящее время на крупных мероприятиях организации собирается более тысячи человек. Нынешний состав «Нор Серунда» сформировался в 2009 году и провел более тысячи мероприятий.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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