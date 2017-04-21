В Лондоне объявили шорт-лист литературной премии Букера
21 апреля 2017 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В Лондоне объявили шорт-лист литературной премии БукераОб этом сообщается на сайте награды.
В шорт-лист вошли шесть авторов из Франции, Норвегии, Дании и Аргентины, а также два писателя из Израиля. За премию поборются: Матиас Энар, Рой Якобсен, Дорти Норс, Саманта Швеблин, Давид Гроссман и Амос Оз. Лауреата международной Букеровской премии назовут 14 июня.
Все авторы, попавшие в шорт-лист, получат денежный приз в тысячу британских фунтов (примерно 1200 долларов). Такое же вознаграждение будет выплачено их переводчикам, так как жюри оценивает книги не на языке оригинала, а на английском.
Денежный приз для победителя составляет 50 тысяч фунтов (64 тысячи долларов), которые будут поровну поделены между автором и его переводчиком, передает Lenta.ru.
Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. Это ответвление одноименной престижной британской награды, которая была учреждена в 1968 году. На международную награду может претендовать любой писатель, если его роман переведен на английский язык и доступен в широкой продаже.
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