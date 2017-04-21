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Открыт первый официальный автобусный маршрут Москва - Ереван

Открыт первый официальный автобусный маршрут Москва - Ереван
21 апреля 2017 - 15:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания «Мосгортранс» открыла первый официальный автобусный маршрут между Москвой и Ереваном после ДТП под Бесланом, жертвами которого стали 5 человек.

Автобусы по данному рейсу будут ходить трижды в неделю: по средам, пятницам и субботам от Международного вокзала «Южные Ворота» и автостанции «Теплый Стан» в Москве, сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

«Появление официального маршрута между двумя столицами призвано обеспечить пассажиров быстрыми, частыми и максимально безопасными поездками из Москвы в Ереван. Отправление автобусов осуществляется от Международного автовокзала «Южные Ворота», оборудованного досмотровыми зонами, металлодетекторами и системой видеонаблюдения», – рассказал директор Службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов.

Утром 14 октября на 8 км ФАД «Кавказ» пассажирский автобус «Мерседес», следовавший по маршруту Москва - Ереван, столкнулся с автовозом «Скания». В автобусе находились 45 человек, пятеро из них погибли.

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