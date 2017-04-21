Открыт первый официальный автобусный маршрут Москва - Ереван
21 апреля 2017 - 15:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания «Мосгортранс» открыла первый официальный автобусный маршрут между Москвой и Ереваном после ДТП под Бесланом, жертвами которого стали 5 человек.
Автобусы по данному рейсу будут ходить трижды в неделю: по средам, пятницам и субботам от Международного вокзала «Южные Ворота» и автостанции «Теплый Стан» в Москве, сообщает пресс-служба «Мосгортранса».
«Появление официального маршрута между двумя столицами призвано обеспечить пассажиров быстрыми, частыми и максимально безопасными поездками из Москвы в Ереван. Отправление автобусов осуществляется от Международного автовокзала «Южные Ворота», оборудованного досмотровыми зонами, металлодетекторами и системой видеонаблюдения», – рассказал директор Службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов.
Утром 14 октября на 8 км ФАД «Кавказ» пассажирский автобус «Мерседес», следовавший по маршруту Москва - Ереван, столкнулся с автовозом «Скания». В автобусе находились 45 человек, пятеро из них погибли.
Самое значимое
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Partner news
Последние новости
В боях за Ракку спасли 140 курдов-езидов «Операция «Гнев Евфрата» была начата, чтобы отомстить за женщин-езидов. Во время этой кампании наши силы спасли уже много женщин из рук бандитов», — отметила пресс-секретарь
«Русгидро» может продать Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении как непрофильный актив Компания «Русгидро» в ближайшее время планирует рассмотреть возможность продажи Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении, так как считает его непрофильным активом.
Новый сезон культового сериала «Секретные материалы» выйдет в 2018 году Главные роли Фокса Малдера и Даны Скалли, как и ранее исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.
На юго-востоке Турции в боях с курдами погибли 2 военнослужащих Как сообщает Генштаб ВС Турции, в регионе перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил Турции и членами РПК продолжается