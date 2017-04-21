Известны цены билетов на самые востребованные направления из Еревана в июле-августе

PanARMENIAN.Net - Летом 2017 года из Еревана количество стыковочных рейсов увеличится, так как многие авиакомпании, осушествляющие полеты в Ереван, увеличили количество рейсов и направления.

Компания «Международные аэропорты - Армения» исследовала стоимость билетов по основным самым востребованным направлениям из Еревана июль-август 2017 года.

Так, в июле будут действовать следующие цены: Москва ($212), Дубай ($290), Афины ($290), Рим ($367), Вена ($345), Париж ($340), Лондон ($521), Барселона ($397), Нью-Йорк ($740), Пекин ($638), Лос-Анджелес ($831).

В августе будут действовать следующие цены: Москва ($209), Дубай ($283), Афины ($272), Рим ($386), Вена ($345), Париж ($340), Лондон ($431), Барселона ($397), Нью-Йорк ($772), Пекин ($532), Лос-Анджелес ($831).

Указанные цены действуют в случае бронирования билетов в апреле.