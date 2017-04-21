Кристиан Бейл: Президенты не произносят слово «геноцид» из-за роли Турции в регионе
21 апреля 2017 - 16:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Известные голливудские актеры фильма «Обещание» Кристиан Бейл и Оскар Айзек в интервью The Hollywood Reporter рассказали о том, что до картины практически ничего не знали о Геноциде армян.
Бэйл рассказал, что одна из самых драматичных сцен в «Обещании» связана с героем Оскара.
«Семья Микаэля и большинство жителей города были уничтожены в годы Геноцида. Во время съемок мы столкнулись лицом к лицу со всем этим. Увидеть людей, армян, которые пережили Геноцид, тех, кому дедушки и бабушки рассказывали об этом – это очень тяжело», - сказал Бейл.
По его словам, режиссер Терри Джордж сделал интересный выбор.
«Факты Геноцида жестоки и ужасны, тогда происходили, действительно, страшные вещи. И Терри очень хотел, чтобы молодежь посмотрела фильм, чтобы картина содержала историческую информацию и образовывала. Это очень важный элемент «Обещания», - сказал Бейл.
Он рассказал, что в связи с этим была начата кампания и принято решение о том, что все доходы от фильма будут переданы благотворительным организациям, которые пытаются раскрыть преступления Геноцида, привлечь к ответственности лиц, работающих в области защиты прав человека.
«Мы ранее никогда не были вовлечены в фильм, в котором все доходы направлены на благотворительность», - сказал он.
Актер рассказал, что, когда узнавал нечто более ужасающее, подходил к режиссеру и спрашивал, почему он не включил эти факты в фильм.
«У него (Терри Джордж – ред.) оказывались на это очень веские причины», - отметил Бейл.
Актер также заявил, что в годы Геноцида американцы проявили себя очень самоотверженно.
«Американцы создали самый большой в мире фонд для оказания гуманитарной помощи армянам. Были собраны миллиарды долларов», - отметил Бейл.
По его словам, когда Ататюрк пришел к власти, тогда Османская империя обладала большими ресурсами, и другие страны закрыли на это глаза.
«И до сих пор, Турция имеет стратегическое значение, и поэтому ни один действующий президент США не произнесет слово «геноцид». На самом деле, мы начали говорить все больше и называть это геноцидом, и, надеюсь, это может служить утешением», - заключил актер.
Ранее стало известно, что «Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года , состоится в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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