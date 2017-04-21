На юго-востоке Турции в боях с курдами погибли 2 военнослужащих

PanARMENIAN.Net - Члены запреженной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) совершили нападение на базу ВС Турции в районе Улудере юго-восточной провинции Ширнак Турции, в результате чего погибли двое, получили ранения двое военнослужащих.

Как сообщает Генштаб ВС Турции, в регионе перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил Турции и членами РПК продолжается, пишет Razm.info.

На место инцидента направлены дополнительные силы.

Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.

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