На юго-востоке Турции в боях с курдами погибли 2 военнослужащих
21 апреля 2017 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Члены запреженной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) совершили нападение на базу ВС Турции в районе Улудере юго-восточной провинции Ширнак Турции, в результате чего погибли двое, получили ранения двое военнослужащих.
Как сообщает Генштаб ВС Турции, в регионе перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил Турции и членами РПК продолжается, пишет Razm.info.
На место инцидента направлены дополнительные силы.
Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.
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