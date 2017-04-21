Новый сезон культового сериала «Секретные материалы» выйдет в 2018 году
21 апреля 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Канал Fox решил выпустить ещё десять новых эпизодов культового сериала «Секретные материалы».
Ожидается, что новый сезон выйдет в эфир в 2018 году.
Главные роли Фокса Малдера и Даны Скалли, как и ранее исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, передает The Hollywood Reporter.
В 2016 году «Секретные материалы» стали одним из самых популярных эфирных шоу — после «Империи» и «Теории Большого взрыва». Каждый эпизод суммарно привлекал около 16 миллионов зрителей на разных платформах.
Продюсеры Fox давно вели переговоры с командой «Секретных материалов» о съёмках нового сезона, но долгое время не получалось согласовать графики актёров.
Сериал «Секретные материалы» начал выходить на канале Fox с сентябре 1993 года, показ завершился в мае 2002 года. Всего вышло 202 серии в девяти сезонах. По мотивам сериала в 1998-м и 2008-м было снято два полнометражных фильма. Сериал получил множество наград и призов, в том числе 16 премий «Эмми» и пять «Золотых глобусов».
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