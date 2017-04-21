МИД Грузии прокомментировал заявления Москвы и Сухуми о возможности транзита в Армению
21 апреля 2017 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Любые транзитные перевозки по территории Грузии должны производиться в соответствии с законодательством Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в эфире «Радио Свобода», комментируя заявления министра иностранных дел РФ и президента Абхазии о возможности возобновления транзитных перевозок между Россией и Арменией по территории Абхазии.
Министр подчеркнул, что все решения в связи с подобными перевозками, в том числе по Абхазии, должно принимать правительство Грузии.
Джанелидзе напомнил и о том соглашении, которое Грузия и Россия заключили в 2011 году в процессе переговоров о принятии России в ВТО. Это соглашение предусматривало мониторинг торговли между двумя странами.
«Исходя из того, что Грузия не может контролировать границы с Абхазией, соглашение предусматривает установление на этих территориях мониторинга третьей стороны, которая будет следить за торговлей между Грузией и Россией», - объяснил министр и подчеркнул, что иных обязательств для сторон это соглашение не предусматривает.
Достигнутое в 2011 году соглашение пока так и не вступило в силу, и контракт с компанией (речь шла о швейцарской компании), которая будет производить мониторинг грузооборота между Грузией и Россией в Абхазии, еще не заключен.
Самое значимое
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Partner news
Последние новости
В боях за Ракку спасли 140 курдов-езидов «Операция «Гнев Евфрата» была начата, чтобы отомстить за женщин-езидов. Во время этой кампании наши силы спасли уже много женщин из рук бандитов», — отметила пресс-секретарь
«Русгидро» может продать Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении как непрофильный актив Компания «Русгидро» в ближайшее время планирует рассмотреть возможность продажи Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении, так как считает его непрофильным активом.
Новый сезон культового сериала «Секретные материалы» выйдет в 2018 году Главные роли Фокса Малдера и Даны Скалли, как и ранее исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.
На юго-востоке Турции в боях с курдами погибли 2 военнослужащих Как сообщает Генштаб ВС Турции, в регионе перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил Турции и членами РПК продолжается