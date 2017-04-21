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МИД Грузии прокомментировал заявления Москвы и Сухуми о возможности транзита в Армению

МИД Грузии прокомментировал заявления Москвы и Сухуми о возможности транзита в Армению
21 апреля 2017 - 16:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Любые транзитные перевозки по территории Грузии должны производиться в соответствии с законодательством Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в эфире «Радио Свобода», комментируя заявления министра иностранных дел РФ и президента Абхазии о возможности возобновления транзитных перевозок между Россией и Арменией по территории Абхазии.

Министр подчеркнул, что все решения в связи с подобными перевозками, в том числе по Абхазии, должно принимать правительство Грузии.

Джанелидзе напомнил и о том соглашении, которое Грузия и Россия заключили в 2011 году в процессе переговоров о принятии России в ВТО. Это соглашение предусматривало мониторинг торговли между двумя странами.

«Исходя из того, что Грузия не может контролировать границы с Абхазией, соглашение предусматривает установление на этих территориях мониторинга третьей стороны, которая будет следить за торговлей между Грузией и Россией», - объяснил министр и подчеркнул, что иных обязательств для сторон это соглашение не предусматривает.

Достигнутое в 2011 году соглашение пока так и не вступило в силу, и контракт с компанией (речь шла о швейцарской компании), которая будет производить мониторинг грузооборота между Грузией и Россией в Абхазии, еще не заключен.

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Apsny.ge: МИД Грузии: Решения о транзите по территории страны принимает правительство
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