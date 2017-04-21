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Израиль планирует добиваться экстрадиции Лапшина в случае его осуждения в Азербайджане

Израиль планирует добиваться экстрадиции Лапшина в случае его осуждения в Азербайджане
21 апреля 2017 - 18:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Если суд в Азербайджане признает российско-израильского блогера Александра Лапшина виновным, Израиль будет добиваться его экстрадиции. Об этом заявила министр юстиции Израиля Аелет Шакед по итогам своего визита в Москву.

«Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать для того, чтобы помочь Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля. Если он будет осужден в Азербайджане, то мы будем добиваться того, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле», - сказала Шакед, пишет «Интерфакс».

Ранее Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу находящегося под арестом блогера Александра Лапшина на решение Насиминского районного суда Баку относительно продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

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