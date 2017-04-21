Израиль планирует добиваться экстрадиции Лапшина в случае его осуждения в Азербайджане
21 апреля 2017 - 18:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Если суд в Азербайджане признает российско-израильского блогера Александра Лапшина виновным, Израиль будет добиваться его экстрадиции. Об этом заявила министр юстиции Израиля Аелет Шакед по итогам своего визита в Москву.
«Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать для того, чтобы помочь Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля. Если он будет осужден в Азербайджане, то мы будем добиваться того, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле», - сказала Шакед, пишет «Интерфакс».
Ранее Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу находящегося под арестом блогера Александра Лапшина на решение Насиминского районного суда Баку относительно продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.
Известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. 7 февраля Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение генеральной прокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл в аэропорт Гейдара Алиева специальным рейсом в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.
Самое значимое
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Partner news
Последние новости
В боях за Ракку спасли 140 курдов-езидов «Операция «Гнев Евфрата» была начата, чтобы отомстить за женщин-езидов. Во время этой кампании наши силы спасли уже много женщин из рук бандитов», — отметила пресс-секретарь
«Русгидро» может продать Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении как непрофильный актив Компания «Русгидро» в ближайшее время планирует рассмотреть возможность продажи Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении, так как считает его непрофильным активом.
Новый сезон культового сериала «Секретные материалы» выйдет в 2018 году Главные роли Фокса Малдера и Даны Скалли, как и ранее исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.
На юго-востоке Турции в боях с курдами погибли 2 военнослужащих Как сообщает Генштаб ВС Турции, в регионе перестрелка между военнослужащими Вооруженных сил Турции и членами РПК продолжается