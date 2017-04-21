В боях за Ракку спасли 140 курдов-езидов

PanARMENIAN.Net - В ходе операции «Сирийских демократических сил» (SDF) по освобождению сирийских городов Табка и Ракка от боевиков «Исламского государства» (ИГ) спасены уже 140 курдов-езидов, в основном, женщин и детей. Об этом сообщила пресс-секретарь «Отрядов женской обороны» YPJ Несрин Абдалла.

«Операция «Гнев Евфрата» была начата, чтобы отомстить за женщин-езидов. Во время этой кампании наши силы спасли уже много женщин из рук бандитов», — отметила пресс-секретарь, пишет РИА Новости со ссылкой на курдское агентство Firat.

По данным Несрин Абдаллы, в ходе операции спасены уже 140 езидов, в том числе 70 женщин и 64 ребенка. Женщины были доставлены в Женский совет кантона Джизире для оказания им всей необходимой помощи. Сейчас власти кантона пытаются установить контакт с родственниками спасенных, чтобы передать их семьям.

По данным Патриотического союза Курдистана, после захвата боевиками ИГ в 2014 году севера Сирии и Ирака, в частности, иракского региона Шенгал (Синджар), живущие здесь курды-езиды подверглись геноциду. Было убито около 5 тысяч человек, до 7 тысяч женщин и детей угнаны в рабство, а более 400 тысяч езидов стали беженцами. По данным мэра города Шенгала Махми Халил, в Ираке с 2015 по 2016 год найдены останки почти 1700 езидов, ставших жертвами террористов ИГ.