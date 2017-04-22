Азербайджан применил противотанковый гранатомет на линии соприкосновения с ВС Карабаха

PanARMENIAN.Net - В ночь на 22 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня около 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций более 520 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

В восточном направлении передовой азербайджанские ВС применили противотанковый гранатомет (5 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны при необходимости прибегли к ответным действиям и предприняли соответствующие шаги для организации надежной защиты боевых позиций.

В ночь на 21 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 35 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 400 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (1 снаряд).