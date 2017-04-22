// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Азербайджан применил противотанковый гранатомет на линии соприкосновения с ВС Карабаха

Азербайджан применил противотанковый гранатомет на линии соприкосновения с ВС Карабаха
22 апреля 2017 - 10:32 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь на 22 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня около 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций более 520 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

В восточном направлении передовой азербайджанские ВС применили противотанковый гранатомет (5 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны при необходимости прибегли к ответным действиям и предприняли соответствующие шаги для организации надежной защиты боевых позиций.

В ночь на 21 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 35 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 400 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (1 снаряд).

 Самое значимое
Шер призвала Великобританию признать Геноцид армянШер призвала Великобританию признать Геноцид армян
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
Атом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувствоАтом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувство
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Кипрский парламент призвал международное сообщество признать Геноцид армян
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Теракт в петербургском метро: 10 человек погибли (Обновлено)
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на ЧМ в Токио Двукратная чемпионка мира побила свое же достижение, установленное в конце марта на чемпионате мира - 2017 в Финляндии (233.41 балла).
В Ереване ожидается от +26 до +28 градусов Вечером 23 апреля, ночью и утром 24-го ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 24-го, с 25-27 ожидается погода без осадков. С 22-24 ожидается усиление ветра до 20-23 м/с
Правительство Армении планирует увеличить объем экспорта в 2.4 раза до $4.4 млрд Ожидается годовой рост на 20% (в таком случае в 2022 году объем экспорта составит более $4.4 млрд, увеличившись в 2.4 раза по сравнению с показателями 2016 года)
Армянские самбисты завоевали 14 медалей на чемпионате Европы В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей