Азербайджан применил противотанковый гранатомет на линии соприкосновения с ВС Карабаха
22 апреля 2017 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь на 22 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил нарушил режим прекращения огня около 50 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций более 520 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.
В восточном направлении передовой азербайджанские ВС применили противотанковый гранатомет (5 снарядов).
Передовые подразделения Армии обороны при необходимости прибегли к ответным действиям и предприняли соответствующие шаги для организации надежной защиты боевых позиций.
В ночь на 21 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 35 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 400 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили также миномет 60 мм (1 снаряд).
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