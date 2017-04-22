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В Армении впервые провели эксклюзивную операцию сонных артерий

В Армении впервые провели эксклюзивную операцию сонных артерий
22 апреля 2017 - 12:10 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении проведена эксклюзивная операция, спасшая жизнь 68-летнего мужчины. В медицинском центре «Эребуни» провели одновременную эндартерэктомию обеих сонных артерий.

В Армении подобная операция была проведена впервые, передает «Еркир медиа».

У 68-летнего мужчины была аневризма внутренней сонной артерии, и с этой стороны он уже перенес инсульт, а с другой стороны – отслоение стенки сосуда. После диагностики в Москве пациент с продолжающимся головокружением приехал в Армению, где выяснилось, что единственным решением станет только одновременная операция, которую в стране еще не проводили.

И тогда руководитель службы хирургии сосудов сердца и шеи МЦ «Эребуни» Месроп Шатахян принял решение пойти на риск и провести сложную операцию. Операция прошла удачно.

Факторами риска для патологий сосудов являются курение, высокие показатели холестерина и сахарный диабет.

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