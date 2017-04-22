Аронян досрочно победил в турнире Grenke Chess Classic 2017
22 апреля 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 6-м туре Grenke Chess Classic белыми нанес поражение китаянке Хоу Ифань. Эта победа стала для армянского шахматиста четвертой подряд и позволила досрочно занять первое место в турнире.
Результаты 6 тура: Аронян – Хоу Ифань 1:0, Найдич – Карлсен, Блюбаум – Каруана, Вашье-Лаграв – Майер – ничьи, пишет пресс-служба НОК РА.
Положение после 6 туров: 1. Аронян – 5 очков; 2-3. Каруана, Карлсен - по 3.5; 4-6. Хоу Ифань, Вашье-Лаграв, Найдич – по 3; 7-8. Майер, Блюбаум – по 1.5.
В заключительном 7-м туре Аронян сыграет с представителем США Фабиано Каруаной.
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