Армения намерена взять новый долг в размере $1.2 млрд

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении собирается взять новый долг в размере 1.23 млрд долларов. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Центрального банка РА, 29 апреля Минфин выпустит облигации на сумму 600 млрд драмов.

Подобный беспрецедентный по объему новый долг власти предусматривают взять тремя траншами, каждый из которых - облигациями на сумму 200 млрд драмов.

Первую часть правительство Армении должно будет погасить в 2020 году, выплатив дополнительно 8%, вторая часть должна быть погашена в 2022 году с дополнительной платой в 9%, а третья часть должна быть погашена в 2037 году - с 12.5%, пишет Радио Свобода.

В конце 2016 года по состоянию конец февраля 2017 года составил 5.96 млрд долларов. В январе размер госдолга составлял 5.97 млрд долларов.