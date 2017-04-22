Военный источник: Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии

PanARMENIAN.Net - Израильская авиация нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра. Об этом сообщил сирийский военный источник.

«Вражеские самолеты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории в 18.45 по одной из позиций нашей армии», — рассказал источник, пишет РИА Новости.

В результате сирийские войска понесли материальные потери. По словам источника, удар был нанесен в тот момент, когда военные отражали атаки террористов в окрестностях Кунейтры. «Эти действия не остановят борьбу наших вооруженных сил с террористическими группировками, которые близки к Израилю»,- подчеркнул он.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что израильские войска обстреляли приграничные районы Сирии, откуда 21 апреля были выпущены несколько минометных снарядов по контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Израильские военные предполагают, что сирийский обстрел не был преднамеренным: снаряды случайно попали на территорию Израиля в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.