Артур Абрахам проведет поединок против Робина Красничи 22 апреля
22 апреля 2017 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 апреля в немецком городе Эрфурт на арене Messehalle состоится поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях 37-летнего немецкого боксера армянского происхождения Артура Абрахама против экс-претендента на титул чемпиона мира в полутяжелом весе 30-летнего немца Робина Красничи.
На кону этого боя будет стоять статус обязательного претендента на титул чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO.
21 апреля в Эрфурте состоялась официальная процедура взвешивания, вес Красничи составил 75.5 кг, тогда как Абрахам оказался несколько тяжелее - 76.2 кг.
Артур Абрахам (Аветик Абрамян) родился в Армении, выступает под флагом Германии. Стал чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO, отобрав в августе 2012 года чемпионский пояс у Роберта Штиглица. 23 марта 2013 года «Король Артур» не смог защитить свой титул в бою с тем же Штиглицем.
Однако в марте 2014 года Абрахам вернул себе чемпионский пояс, победив Штиглица в матче-реванше, а затем защитил его в поединках с черногорцем Николой Сьеклочей, Полом Смитом и Мартином Мюрреем.
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Поединок между 37-летним Абрахамом и 29-летним Красником состоится 22 апреля в немецком Эрфурте.
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