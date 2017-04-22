Шахматистка Даниелян поднялась на 5-е место в ЧЕ
22 апреля 2017 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - На личном чемпионате Европы по шахматам среди женщин (144 участницы, 11 туров) в Риге 21 апреля был сыгран 10-й тур.
Армянская шахматистка Элина Даниелян черными сыграла вничью с немкой Элизабет Петц и с 7 очками поднялась на 5-е место в турнирной таблице.
Лилит Мкртчян сыграла вничью, а Лилит Галоян и Мария Геворгян потерпели поражения. Мкртчян – 6 очков (43-е место), Галоян – 5 (84), Геворгян – 4,5 (91), пишет пресс-служба НОК РА.
22 апреля будет сыгран заключительный тур.
По итогам первенства континента 14 лучших шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира.
Самое значимое
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