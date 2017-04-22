Шахматистка Даниелян поднялась на 5-е место в ЧЕ

Пресса США перед премьерой фильма о Геноциде: «Сдержать обещание» и не молчать о произошедшем Накануне (22 апреля¬) американской премьеры фильма про Геноцид армян «Обещание» (The Promise) сразу три престижных американских издания разместили на своих страницах пространные статьи о картине. Накануне (22 апреля¬) американской премьеры фильма про Геноцид армян «Обещание» (The Promise) сразу три престижных американских издания разместили на своих страницах пространные статьи о картине.

Премьер Канады: 24 апреля мы вспоминаем трагическую гибель армян «В этот день мы торжественно собрались в память о трагической гибели армянского населения, которое имело место более века назад»,- в частности говорится в заявлении «В этот день мы торжественно собрались в память о трагической гибели армянского населения, которое имело место более века назад»,- в частности говорится в заявлении

В Ереване ожидается от +26 до +28 градусов Вечером 23 апреля, ночью и утром 24-го ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 24-го, с 25-27 ожидается погода без осадков. С 22-24 ожидается усиление ветра до 20-23 м/с Вечером 23 апреля, ночью и утром 24-го ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 24-го, с 25-27 ожидается погода без осадков. С 22-24 ожидается усиление ветра до 20-23 м/с