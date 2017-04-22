Ламаджо, джаз, бастурма и вино: «Афиша Daily» о том, как провести майские праздники в Ереване

PanARMENIAN.Net - Российское издание «Афиша Daily» рассказала о том, как провести майские праздники в Ереване.

Издание начинает с того, что виза в Армению не нужна, а прямой перелет до Еревана занимает не более трех часов, отдельной причиной для путешествия в Армению называются местные коньяки, «о которых все и так знают». Однако для тех, кому этих трех причин кажется мало, «Афиша Daily» привела много других.

Эчмиадзин

Как отмечает журналист, автор телеграм-канала Daily Mummy Аня Айвазян Эчмиадзин — замечательная идея для однодневной поездки.

«Ехать туда проще всего на машине, лучше взять такси, весь маршрут в один конец занимает примерно двадцать минут. Начинать осмотр местности нужно с кафедрального собора. Первая церковь на этом месте была построена в 303 году — потом ее, конечно, перестраивали много раз, но ощущение, что здесь началась эпическая история армянского христианства, до сих пор сохраняется. Мы в шутку называем этот район армянским Ватиканом — тут и резиденция католикоса, и семинария, и культурный центр, и большой магазин с сувенирами.

Затем нужно обязательно устроить небольшой пешеходный тур по другим эчмиадзинским церквям — Рипсиме, Гаянэ, Шогакат — с посещением церкви Святой Богородицы Мариам. В отличие от кафедрального собора, где всегда шумно и много людей, во дворе Гаянэ, например, можно посидеть в тишине и покое», - говорит Айвазян.

Главный мемориальный комплекс Еревана

Студентска Яна Сулейманян советует непременно посетить мемориальный комплекс в память о жертвах Геноцида армян «Цицернакаберд».

«Этот комплекс в Ереване посвящен жертвам Геноцида армян 1915 года. Располагается на холме, который так и называется — Цицернакаберд. Состоит из 44-метровой расколотой стелы, которая символизирует армянский народ: меньшая часть обозначает армян, проживающих в Армении, а большая часть — огромную армянскую диаспору, живущую в разных странах мира. Относительно недавно на территории комплекса построили музей, который почти полностью находится под землей. Его экспозиция — снимки и публикации о геноциде», - отмечает студентка.

В рекомендациях, что посетить третье место занимает самая длинная канатная дорога в мире – Татев. По словам Дианы Бадеян изучая Ереван, один день стоит посвятить поездке в Татев.

« В Татеве находятся самая протяженная канатная дорога в мире — «Крылья Татева» длиной 5752 м — и Татевский монастырь, которому в 2017 году исполняется 1111 лет. Поездка из Еревана займет четыре часа на машине по красивой горной дороге или сорок минут на вертолете. Лучше купить билеты на канатную дорогу заранее, чтобы сэкономить время, особенно в выходные.

Канатка была открыта в 2010 году, она проходит над ущельем и ведет к Татевскому монастырю, который с IX века был одним из важнейших духовных и академических центров Армении, здесь жили около тысячи монахов и мыслителей. Сегодня большая часть комплекса отреставрирована в рамках масштабного проекта «Возрождение Татева», - говорит Диана.

Издание также советуют посетить музей современного искусства на территории архитектурного комплекса «Каскад», где хранится личная коллекция американского бизнесмена армянского происхождения Джерарда Левона Гафесчяна.

Хранилищие древних рукописей и книг Матенадаран, рынок сувениров «Вернисаж», художественную галерею «Далан», библиотеку с книгами и фотографиями, виски и джин-тоником Mirzoyan Library, также центр креативных технологий «Тумо».

Отдельно «Афиша Daily» обращается к армянским ресторанам, кафе и барам, среди которых аналог московского ресторана «Пушкин» — только с армянской кухней Salon Restaurant, уличное кафе Basturma, где можно попробовать ереванскую яичницу с бастурмой, старинную и любимую жителями города пончиковая Grand Candy, забегаловка с армянскими лепешками (ламаджо) и настоящим таном Mer Taghe, также книжный магазин Bureaucrat Bookstore.

В разделе баров и клубов рекомендуют посетить Pechenu Bagher, называя его самым европейским баром города, закрытые вечеринки Rambalkoshe, где тем не менее, всем рады, легендарный джаз-клуб Malkhas Jazz Club, InVino, также буддистский бар с шахматами Calumet Ethnic Lounge Bar.