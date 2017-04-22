Гимнаст Артур Давтян занял 6-е место в многоборье на ЧЕ
22 апреля 2017 - 13:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В румынском городе Клуж-Напока продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике.
21 апреля стартовали финалы. В многоборье представитель Армении Артур Давтян занял 6-е место (82.864 очка).
Чемпионом Европы стал украинец Олег Верняев (85.866), вторым – представитель России Артур Далалоян (85.498), третьим – британец Джеймс Холл (84.664), пишет пресс-служба НОК РА.
22 апреля в финале упражнений на кольцах будут соревноваться Артур Товмасян и Ваагн Давтян, в упражнении махи на коне – Арутюн Мердинян.
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