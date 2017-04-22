«Самое важное соревнование – следующий матч»: 30 цитат Генриха Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - Сайт Euro-football собрал 30 цитат капитана сборной Армении и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Генрих Мхитарян – не только талантливый футболист, а ещё и грамотный человек. Мики, как называют игрока в «Манчестер Юнайтед», свободно общается на шести языках – армянском, русском, английском, французском, немецком и португальском. Владеет Генрих и итальянским языком, но недостаточно хорошо», - отмечает сайт и приводит цитаты из различных интервью Мхитаряна.

«Человек, который перестаёт учиться, равнозначен умершему».

«Я никогда ничего не обещаю. Я всегда говорю, что попробую. Ведь если вы что-то пообещаете и не выполните, то всегда будете под давлением».

«Бразильцы удивительны по своей природе. Это нельзя описать, а можно только почувствовать в их окружении». «Вы должны стараться показывать все свои лучшие качества, иначе вас здесь больше не будет».

«Время, которое я провёл с отцом, было очень значимым, хотя и очень коротким».

«Я прошёл долгий путь, чтобы попасть в «Манчестер Юнайтед», и ничто не помешает мне достичь мечты».

«Вы должны выигрывать каждую битву. Выигрывать дуэли на каждом метре. Тогда вы добьётесь победы».

«Через год после смерти отца я начал заниматься футболом. Он был стимулом для меня, моим кумиром. Я сказал себе, что должен работать так, как отец».

«Каждый тренер вселяет уверенность по-разному. Одни обнимают тебя, другие просто беседуют».

«Как футболист вы должны пытаться узнать, что вы сделали плохо, и что можете сделать хорошо».

«Недостаточно быть технически оснащённым. Нужно отдать своё сердце клубу и проявлять все усилия».

«Мать была для меня ещё и отцом, поэтому я очень ей благодарен».

«Я никогда не сдаюсь, когда сталкиваюсь с препятствиями. Я продолжаю путь к своей карьерной цели».

«Я верю, что игра в таком великом клубе, как «Манчестер Юнайтед», достойна памяти моего отца, того вдохновения, которое он в меня вселил».

«Не хочу в старости сидеть в кресле и сожалеть о чём-то».

«Когда мечта сбывается, её сначала не считают реальностью».

«Манчестер Юнайтед» – не просто клуб. Быть частью этого клуба означает быть частью великой истории».

«Тактика – это лишь часть футбола, ведь на поле играют футболисты».

«Самое важное соревнование – следующий матч».

«Я редко вижу солнце в Манчестере. Но я приехал сюда не загорать на пляже».

«Мне нравится преодолевать трудности, ведь это делает тебя сильнее».

«Не так много армянских игроков получают шанс сыграть в Лиге чемпионов. Я хочу произвести впечатление на детей, которые смотрят за моей игрой».

«Каждый человек должен знать, что он может добиться вершины независимо от того, где он родился. У всех есть возможность показать свой талант и культуру своего народа».

«Всё зависит от вас. Вы должны подталкивать себя в правильном направлении. Если вы упрямы, вам ничего не поможет. Если вы грустите, вам ничего не поможет. Вы должны сохранять позитив и хорошо работать».

«Времена не могут быть хорошими всегда».

«Не думайте о рекордах. Однажды они будут побиты».

«Я играю в футбол, как в шахматы. Вы должны много думать и предвидеть то, что может произойти после вашего хода».

«Лучшего всего все играют против чемпионов».

«Когда я вернулся в Армению после четырёх месяцев в Бразилии, то чувствовал себя армянским Роналдиньо». «Я не звезда! Звёзды на небе светят, а я – обычный человек».

«Манчестер Юнайтед» 6 июля объявил о переходе в клуб полузащитника сборной Армении и дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна. Футболист подписал с «Красными Дьяволами» контракт, рассчитанный на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. «МЮ» приобрел Мхитаряна за €42 млн, клуб выплатит самому футболисту €8 млн единовременно в качестве бонуса. Армянский футболист будет получать от английского клуба годовую зарплату в размере €12.5 млн. Таким образом футболист будет получать около £200,000 в неделю. Мхитарян стал самым дорогим футболистом с постсоветского пространства. Ранее данный статус носил украинский нападающий Андрей Шевченко, в 2006 году перешедший в английский «Челси» из итальянского «Милана» за 40 млн евро.

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