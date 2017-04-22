PanARMENIAN.Net - Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес присоединилась к кампании в поддержку фильма «Обещание» о Геноциде армян, проходящей под девизом #KeepThePromise.

«Мы все должны заботиться о правах человека, помогать беженцам и детям. Я - Дженнифер Лопес, и я клянусь сдержать обещание (#KeepThePromise), чтобы никогда не забывать»- сказала она.

В поддержку фильма «Обещание» высказались такие знаменитости, как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Шер, Ким и Кортни Кардашян, Сильвестр Сталлоне, Барбра Стрейзанд, Андре Агасси, Джордж Клуни, Дон Чидл, Райан Гослинг, Нина Добрев, Саманта Пауэр и другие.

«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года, состоялась в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».