Дженнифер Лопес присоединилась к кампании в поддержку фильма «Обещание» о Геноциде армян
22 апреля 2017 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес присоединилась к кампании в поддержку фильма «Обещание» о Геноциде армян, проходящей под девизом #KeepThePromise.
«Мы все должны заботиться о правах человека, помогать беженцам и детям. Я - Дженнифер Лопес, и я клянусь сдержать обещание (#KeepThePromise), чтобы никогда не забывать»- сказала она.
В поддержку фильма «Обещание» высказались такие знаменитости, как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Шер, Ким и Кортни Кардашян, Сильвестр Сталлоне, Барбра Стрейзанд, Андре Агасси, Джордж Клуни, Дон Чидл, Райан Гослинг, Нина Добрев, Саманта Пауэр и другие.
«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года, состоялась в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.
Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
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