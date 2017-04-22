// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Дженнифер Лопес присоединилась к кампании в поддержку фильма «Обещание» о Геноциде армян

Дженнифер Лопес присоединилась к кампании в поддержку фильма «Обещание» о Геноциде армян
22 апреля 2017 - 13:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес присоединилась к кампании в поддержку фильма «Обещание» о Геноциде армян, проходящей под девизом #KeepThePromise.

«Мы все должны заботиться о правах человека, помогать беженцам и детям. Я - Дженнифер Лопес, и я клянусь сдержать обещание (#KeepThePromise), чтобы никогда не забывать»- сказала она.

В поддержку фильма «Обещание» высказались такие знаменитости, как Элтон Джон, Леонардо ди Каприо, Шер, Ким и Кортни Кардашян, Сильвестр Сталлоне, Барбра Стрейзанд, Андре Агасси, Джордж Клуни, Дон Чидл, Райан Гослинг, Нина Добрев, Саманта Пауэр и другие.

«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Мировая премьера картины, рассказывающей про события 1915 года, состоялась в Лос-Анджелесе 21 апреля. Фильм «Обещание» создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».

Ссылки по теме:
Запись Дженнифер Лопес в Facebook
 Самое значимое
Шер призвала Великобританию признать Геноцид армянШер призвала Великобританию признать Геноцид армян
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
Атом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувствоАтом Эгоян о планах снять фильм в Арцахе: Для этого должно быть внутреннее чувство
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
Стаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 годаСтаж легальной работы в ЕАЭС может засчитываться гражданам Армении уже с 2017 года
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Армия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана OrbiterАрмия обороны Арцаха сбила беспилотник ВС Азербайджана Orbiter
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Partner news
 Статьи
«В твоей памяти»

История любви Монте и Седы

 Самое читаемое в разделе
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
Кипрский парламент призвал международное сообщество признать Геноцид армян
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Теракт в петербургском метро: 10 человек погибли (Обновлено)
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на ЧМ в Токио Двукратная чемпионка мира побила свое же достижение, установленное в конце марта на чемпионате мира - 2017 в Финляндии (233.41 балла).
В Ереване ожидается от +26 до +28 градусов Вечером 23 апреля, ночью и утром 24-го ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 24-го, с 25-27 ожидается погода без осадков. С 22-24 ожидается усиление ветра до 20-23 м/с
Правительство Армении планирует увеличить объем экспорта в 2.4 раза до $4.4 млрд Ожидается годовой рост на 20% (в таком случае в 2022 году объем экспорта составит более $4.4 млрд, увеличившись в 2.4 раза по сравнению с показателями 2016 года)
Армянские самбисты завоевали 14 медалей на чемпионате Европы В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей