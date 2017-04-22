Армянские самбисты завоевали 14 медалей на чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - Армянские самбисты завоевали 14 медалей различного достоинства по итогам чемпионата Европы среди юношей, девушек и юниоров, прошедшего в Праге.

В ЧЕ по самбо среди юношей, девушек и юниоров участвовало 200 спортсменов из 25 стран мира.

В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей.

В третий день на вторую ступень пьедестала почета поднялся Самвел Хачатрян (весовая категория 74 кг), а на третью - Эрик Арутюнян (57 кг), сообщает Федерация самбо Армении.

Благодаря достижениям самбистов юношеская сборная заняла в командном зачете 3-е место, а молодежная - второе.

В чемпионате Европы среди юношей, девушек и юниоров в Праге Армению представляли 19 спортсменов.