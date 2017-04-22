В Марселе открылась площадь имени Согомона Тейлеряна

PanARMENIAN.Net - Во французском Марселе 21 апреля открылась площадь имени Согомона Тейлеряна — национального героя Армении, свершившего суд над одним из главных организаторов Геноцида армян — Талаатом-пашой. На торжественной церемонии открытия побывал и поделился своими впечатлениями француз армянского происхождения Азад Казанджян, передает Sputnik-Армения.

15 марта 1921 года Согомон Тейлерян застрелил в Берлине бывшего министра внутренних дел Турции Талаата-пашу. Состоявшийся в июне 1921 г. в Берлине суд, оправдал Тейлеряна. Убийство Талаата-паши стало первым в ряду запланированного уничтожения виновных в Геноциде армян. Операция называлась «Немезис», вдохновителями которой были Армен Гаро и Шаган Натали.

Официальная церемония открытия площади имени Согомона Тейлеряна, расположившейся на пересечении улиц Камбоджийской и Монтебелло дю Валлон, состоялась утром 21 апреля. Азад Казанджян, проживающий в Марселе уже долгие годы, стал очевидцем памятного события.

«Идея принадлежит также французскому армянину Огану Экимяну. Он обратился со своим замыслом к префекту 6 и 8 административных округов Марселя Иву Морену, а тот, в свою очередь, предложил воплотить его в жизнь в своем же округе. То, что в Марселе появилась площадь имени Тейлеряна — большая честь и гордость для всей армянской общины», — сказал Казанджян, отметив что событие беспрецедентно в масштабе всей Европы, а не только Франции.

Казанджян выразил надежду на то, что и другие европейские города подхватят инициативу, и памятных «армянских» мест будет все больше.

В мероприятии приняли участие мэр Марселя Жан Клод Годин, ряд общественных и политических деятелей, а также более 500 видных представителей армянской общины Марселя, сообщил Казанджян.

По некоторым данным, во Франции проживает одна из многочисленных диаспор армян, спасенных в результате Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Наиболее крупные армянские общины проживают, преимущественно, в Париже (200 тысяч), Лионе (100 тысяч), Марселе (100 тысяч) и Валансе (до 10 тысяч).