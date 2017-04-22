В Марселе открылась площадь имени Согомона Тейлеряна
22 апреля 2017 - 12:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Во французском Марселе 21 апреля открылась площадь имени Согомона Тейлеряна — национального героя Армении, свершившего суд над одним из главных организаторов Геноцида армян — Талаатом-пашой. На торжественной церемонии открытия побывал и поделился своими впечатлениями француз армянского происхождения Азад Казанджян, передает Sputnik-Армения.
15 марта 1921 года Согомон Тейлерян застрелил в Берлине бывшего министра внутренних дел Турции Талаата-пашу. Состоявшийся в июне 1921 г. в Берлине суд, оправдал Тейлеряна. Убийство Талаата-паши стало первым в ряду запланированного уничтожения виновных в Геноциде армян. Операция называлась «Немезис», вдохновителями которой были Армен Гаро и Шаган Натали.
Официальная церемония открытия площади имени Согомона Тейлеряна, расположившейся на пересечении улиц Камбоджийской и Монтебелло дю Валлон, состоялась утром 21 апреля. Азад Казанджян, проживающий в Марселе уже долгие годы, стал очевидцем памятного события.
«Идея принадлежит также французскому армянину Огану Экимяну. Он обратился со своим замыслом к префекту 6 и 8 административных округов Марселя Иву Морену, а тот, в свою очередь, предложил воплотить его в жизнь в своем же округе. То, что в Марселе появилась площадь имени Тейлеряна — большая честь и гордость для всей армянской общины», — сказал Казанджян, отметив что событие беспрецедентно в масштабе всей Европы, а не только Франции.
Казанджян выразил надежду на то, что и другие европейские города подхватят инициативу, и памятных «армянских» мест будет все больше.
В мероприятии приняли участие мэр Марселя Жан Клод Годин, ряд общественных и политических деятелей, а также более 500 видных представителей армянской общины Марселя, сообщил Казанджян.
По некоторым данным, во Франции проживает одна из многочисленных диаспор армян, спасенных в результате Геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Наиболее крупные армянские общины проживают, преимущественно, в Париже (200 тысяч), Лионе (100 тысяч), Марселе (100 тысяч) и Валансе (до 10 тысяч).
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
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