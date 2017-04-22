Правительство Армении планирует увеличить объем экспорта в 2.4 раза до $4.4 млрд
22 апреля 2017 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2017 году правительство Армении считает реалистичным увеличение экспорта на $200 млн, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом, по прогнозам, рост составит около на $450 млн. Об этом заявили в ходе обсуждения в правительстве РА.
Согласно планам, за 2 года экспорт должен увеличиться с $1.792 млрд в 2016 году до $2.5 млрд.
Ожидается годовой рост на 20% (в таком случае в 2022 году объем экспорта составит более $4.4 млрд, увеличившись в 2.4 раза по сравнению с показателями 2016 года). Цель в том, чтобы за 5 лет, достичь положительного сальдо во внешней торговле.
Ранее заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян заявил, что в Армении в первые месяцы 2017 года сохраняются прошлогодние тенденции роста экспорта на уровне 20%.
Согласно данным Национальной статистической службы, экспорт из Армении в 2016 году составил 1 782.9 млн доларов, увеличившись на 20%. В том числе, экспорт в страны ЕС – 478.7 млн долларов (рост на 15.9%), в государства ЕАЭС – 391 млн долларов (рост 52.8%). При этом, по данным статистики, а за январь-февраль экспорт в страны Евразийского союза вырос на 52.7% до 65.6 млн долларов.
Самое значимое
Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
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Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
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