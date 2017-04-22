Правительство Армении планирует увеличить объем экспорта в 2.4 раза до $4.4 млрд

PanARMENIAN.Net - В 2017 году правительство Армении считает реалистичным увеличение экспорта на $200 млн, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом, по прогнозам, рост составит около на $450 млн. Об этом заявили в ходе обсуждения в правительстве РА.

Согласно планам, за 2 года экспорт должен увеличиться с $1.792 млрд в 2016 году до $2.5 млрд.

Ожидается годовой рост на 20% (в таком случае в 2022 году объем экспорта составит более $4.4 млрд, увеличившись в 2.4 раза по сравнению с показателями 2016 года). Цель в том, чтобы за 5 лет, достичь положительного сальдо во внешней торговле.

Ранее заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян заявил, что в Армении в первые месяцы 2017 года сохраняются прошлогодние тенденции роста экспорта на уровне 20%.

Согласно данным Национальной статистической службы, экспорт из Армении в 2016 году составил 1 782.9 млн доларов, увеличившись на 20%. В том числе, экспорт в страны ЕС – 478.7 млн долларов (рост на 15.9%), в государства ЕАЭС – 391 млн долларов (рост 52.8%). При этом, по данным статистики, а за январь-февраль экспорт в страны Евразийского союза вырос на 52.7% до 65.6 млн долларов.