В Ереване ожидается от +26 до +28 градусов
22 апреля 2017 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Днем 23 апреля в Ереване ожидается от +26 до +28 градусов. Об этом сообщает МЧС РА.
Вечером 23 апреля, ночью и утром 24-го ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 24-го, с 25-27 ожидается погода без осадков. С 22-24 ожидается усиление ветра до 20-23 м/с.
Вечером 23 апреля, ночью и утром 24-го в большинстве регионов Армении, днем 24-го в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе, 25-го в Лори, Тавуше и Сюнике ожидается кратковременный дождь с грозой. С 26-27 ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 22-24 в отдельных местах ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.
Температура воздуха с 24-26 апреля понизится на 6-8 градусов, 27-го повысится на 2-3 градуса.
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