Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на ЧМ в Токио

PanARMENIAN.Net - Российская фигуристка армянского происхождения Евгения Медведева (Бабасян по отцу) установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На командном чемпионате мира в Токио россиянка набрала 241.31 балла, передает ТАСС.

Двукратная чемпионка мира побила свое же достижение, установленное в конце марта на чемпионате мира - 2017 в Финляндии (233.41 балла).

Помимо этого, 17-летняя спортсменка обновила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 160.46 балла. Предыдущее достижение было также установлено на мировом первенстве 2017 года в Хельсинки (154.40).

Ранее на турнире в Токио Медведева установила мировое достижение в короткой программе (80.85).