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Турецкие тролли срывают показы фильма «Обещание» в кинотеатрах США

Турецкие тролли срывают показы фильма «Обещание» в кинотеатрах США
22 апреля 2017 - 17:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Пользователи социальных сетей жалуются в Facebook, что у них возникают некоторые сложности при попытке приобрести билеты на показы фильма «Обещание» о Геноциде армян. Об этом заявил в Facebook исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (АНКА) Арам Амбарян.

По его словам, в некоторых кинотетрах США билеты на фильм предварительно закупают в большом количестве, а затем в последние моменты возвращают, в результате чего кинотетры не успевают реализовать билеты, и просмотр фильма проходит в полупустом зале.

«Это прискорбно, но не удивительно, учитывая позорное наследие отрицания Анкары - от Капитолийского холма до Голливуда»,- написал Амбарян, предполагая, что за этими махинациями с билетами стоят турецкие тролли.

Один из зрителей рассказал Амбаряну, что все лучшие места были проданы еще за неделю до показа фильма, когда он пытался купить билеты, однако когда в день показа он пошел в кинотеатр со своей семьей, все эти места оказались пустыми, и на его расспросы работники кинотеатра ответили, что билеты были возвращены перед показом покупателями.

«Таким образом, люди, которые хотят посмотреть фильм, не смогут это сделать, между тем, в записях в конце дня будет отмечено, что зал во время показа фильма был едва наполовину полон»,- написал один из пользователей Facebook.

Ранее The Hollywood Reporter сообщал, что пользователи Incisozluk — турецкого аналога анонимного форума 4chan — обрушили рейтинг фильма «Обещание» (The Promise), посвященного Геноциду армян. Фильм также быстро начал набирать отрицательные отзывы и достиг оценки в 1.8 звезды на IMDb. На крупнейшем сайте с кинорейтингами отметили, что никак не могут повлиять на ситуацию, потому что портал создан для «выражения общественного мнения».

«Обещание» выйдет на большие экраны в Армении и в России с 27 апреля. Фильм создан при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна.

Сюжет картины построен вокруг любовного треугольника. Действие разворачивается в годы Геноцида армян в Османской империи. В главных ролях играют звезды мирового кино – Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта Ле Бон. В картине также снялись французская звезда Жан Рено, а также Джеймс Кромвель и Анжела Сарафян. Премьера фильма состоялась 11 сентября 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. Писатель и режиссер Терри Джордж ранее получил известность благодаря снятому им в 2004 году фильму «Отель Руанда», рассказывающем о геноциде народа тутси в Руанде, за который он и получил «Оскар».

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