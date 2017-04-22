Премьер Канады: 24 апреля мы вспоминаем трагическую гибель армян

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением по случаю 102-й годовщины Геноцида армян.

«В этот день мы торжественно собрались в память о трагической гибели армянского населения, которое имело место более века назад»,- в частности говорится в заявлении.

Премьер напомнил, что 2015 году Палата общин Канады единогласно приняла предложение об объявлении 24 апреля Днем памяти Геноцида армян, пишет Horizonweekly.

«Этот день чтит память тех, кто несправедливо потерял свою жизнь и пострадал во время геноцида. Мы отдаем дань уважения им и их потомкам, многие из которых теперь проживают в Канаде.

В связи с этим канадцы - независимо от веры или этнического происхождения - вместе торжественно подтверждают приверженность обеспечению того, чтобы никогда не оставаться равнодушными перед лицом ненависти или насилия в любой форме.

В День памяти Геноцида армян присоединитесь ко мне и разделите мою надежду на то, что в нашем будущем будет мир и взаимное уважение»,- заявил Трюдо.

Геноцида армян признан многими странами, в частности, Уругваем, Россией, Францией, Литвой, Бундестагом Германии, нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США, а также парламентами Австрии, Чили, Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэльса, Национальным Советом Швейцарии, Палатой общин парламента Канады и сеймом Польши.