Премьер Канады: 24 апреля мы вспоминаем трагическую гибель армян
22 апреля 2017 - 15:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением по случаю 102-й годовщины Геноцида армян.
«В этот день мы торжественно собрались в память о трагической гибели армянского населения, которое имело место более века назад»,- в частности говорится в заявлении.
Премьер напомнил, что 2015 году Палата общин Канады единогласно приняла предложение об объявлении 24 апреля Днем памяти Геноцида армян, пишет Horizonweekly.
«Этот день чтит память тех, кто несправедливо потерял свою жизнь и пострадал во время геноцида. Мы отдаем дань уважения им и их потомкам, многие из которых теперь проживают в Канаде.
В связи с этим канадцы - независимо от веры или этнического происхождения - вместе торжественно подтверждают приверженность обеспечению того, чтобы никогда не оставаться равнодушными перед лицом ненависти или насилия в любой форме.
В День памяти Геноцида армян присоединитесь ко мне и разделите мою надежду на то, что в нашем будущем будет мир и взаимное уважение»,- заявил Трюдо.
Геноцида армян признан многими странами, в частности, Уругваем, Россией, Францией, Литвой, Бундестагом Германии, нижней палатой парламента Италии, большинством штатов США, а также парламентами Австрии, Чили, Греции, Кипра, Аргентины, Бельгии, Уэльса, Национальным Советом Швейцарии, Палатой общин парламента Канады и сеймом Польши.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Partner news
Сюжет
Последние новости
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на ЧМ в Токио Двукратная чемпионка мира побила свое же достижение, установленное в конце марта на чемпионате мира - 2017 в Финляндии (233.41 балла).
В Ереване ожидается от +26 до +28 градусов Вечером 23 апреля, ночью и утром 24-го ожидается кратковременный дождь с грозой, днем 24-го, с 25-27 ожидается погода без осадков. С 22-24 ожидается усиление ветра до 20-23 м/с
Правительство Армении планирует увеличить объем экспорта в 2.4 раза до $4.4 млрд Ожидается годовой рост на 20% (в таком случае в 2022 году объем экспорта составит более $4.4 млрд, увеличившись в 2.4 раза по сравнению с показателями 2016 года)
Армянские самбисты завоевали 14 медалей на чемпионате Европы В первые два дня первенства армянские спортсмены выиграли 12 медалей, из которых два «золота», три «серебра» и семь бронзовых медалей