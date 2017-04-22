Минобороны РА: При атаке на базу в Афганистане армянские миротворцы не пострадали
22 апреля 2017 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате атаки на военную базу на севере Афганистана армянские миротворцы не пострадали. Об этом на своей странице в социальной сети в Facebook сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, армянские миротворцы продолжают нести службу на другой базе.
Ранее стало известно, что 150 афганских военнослужащих погибли при нападении боевиков на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана. Агентство «Пажвак» со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило о прорыве на территорию базы боевиков, переодетых в форму афганской армии. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан».
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