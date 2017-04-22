Терри уходит из «Челси»
22 апреля 2017 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 апреля футбольный клуб «Челси» сыграет в Кубке Англии с «Тоттенхэмом» — и это будет первый матч после объявления о том, что капитан «Челси» Джон Терри покинет команду в конце этого сезона.
По словам Терри, он чувствует, что еще может поиграть, но в «Челси» его возможности ограничены — в сезоне он только четыре раза появлялся на поле в стартовом составе.
Защитнику Джону Терри 36 лет. Он начал играть за «Челси» в 1998 году в 17 лет и провел за клуб 713 матчей, из них 578 в статусе капитана. Терри забил за свой клуб 66 голов.
Терри был капитаном не только в «Челси», но и в английской сборной. Он завершил международную карьеру в 2012 году.
Где будет играть Джон Терри после ухода из «Челси», неизвестно. Он может уехать в Китай или Америку, а может остаться и в Англии.В очередь за 36-летним центральным защитником уже выстроилось больше десятка клубов со всего мира.
В 2014 году из «Челси» ушел один из основных игроков команды Фрэнк Лэмпард, который на два года старше Терри. После лондонского клуба он играл за «Манчестер Сити» (и даже забивал своей бывшей команде), а потом уехал играть в Америку. В феврале 2017 года он объявил о завершении карьеры.
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