Российские военные в Армении завершили сдачу контрольной проверки
22 апреля 2017 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские военнослужащие на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» в Армении выполнили зачетные упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, выполнили более 100 нормативов по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Комплексной комиссией штаба ЮВО был проверен уровень боевой подготовки всего личного состава военной базы, состояние боевого дежурства, вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние военнослужащих, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.
В мероприятиях контрольной проверки было задействовано более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной колесной, гусеничной и авиационной техники.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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