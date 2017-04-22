Российские военные в Армении завершили сдачу контрольной проверки

PanARMENIAN.Net - Российские военнослужащие на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» в Армении выполнили зачетные упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, выполнили более 100 нормативов по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Комплексной комиссией штаба ЮВО был проверен уровень боевой подготовки всего личного состава военной базы, состояние боевого дежурства, вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние военнослужащих, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.

В мероприятиях контрольной проверки было задействовано более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной колесной, гусеничной и авиационной техники.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.