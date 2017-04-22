Нацархив Армении обнародует данные о 300 тысяч жертв Геноцида
22 апреля 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальный архив Армении готовит уникальную базу данных жертв Геноцида армян 1915 года в Османской империи. Об этом 22 апреля заявил журналистам директор архива Аматуни Вирабян.
«В базе на данный момент имеется информация о порядка 100 тысяч людей, работы над ее созданием продолжаются, и я не сомневаюсь, что в один день мы заявим, что работы завершены» ,- заявил Вирабян, добавив, что постоянно обнаруживаются новые имена и новые факты, которые вносятся ем в базу данных.
По его словам, база данных будет доступна только в электронном формате, когда в ней будут собраны данные о 300 тысяч армян, ставших жертвами Геноцида 1915 года.
«Работы над созданием базы данных ведутся с 2014 года, каждый год мы пополняем ее порядка 30 тысячами новых имен и данных. В базе данных указываются имя, фамилия, год рождения, место рождения, время и место смерти человека, его профессия, а если это ребенок, то указываются также имена родителей»,- сказал Вирабян, передает «Новости-Армения».
Он добавил, что информация собирается из различных архивов со всего мира: из архива армянской епархии Египта, архива книгохранилища «Нубарян Матенадаран» в Париже и других, однако получить доступ к турецким архивам пока не удалось.
«Сейчас турецкие архивы более или менее стали общедоступными, по сравнению с пятью годами ранее, и там действительно сохранились данные о переписи населения, в которых числятся также имена проживавших в Турции армян. Однако проблема в том, что у нас нет специалистов, владеющих османским языком для перевода этих документов, ведь они написаны не на турецком языке, а именно на османском»,- сказал Вирабян.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
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