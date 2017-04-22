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Нацархив Армении обнародует данные о 300 тысяч жертв Геноцида

Нацархив Армении обнародует данные о 300 тысяч жертв Геноцида
22 апреля 2017 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальный архив Армении готовит уникальную базу данных жертв Геноцида армян 1915 года в Османской империи. Об этом 22 апреля заявил журналистам директор архива Аматуни Вирабян.

«В базе на данный момент имеется информация о порядка 100 тысяч людей, работы над ее созданием продолжаются, и я не сомневаюсь, что в один день мы заявим, что работы завершены» ,- заявил Вирабян, добавив, что постоянно обнаруживаются новые имена и новые факты, которые вносятся ем в базу данных.

По его словам, база данных будет доступна только в электронном формате, когда в ней будут собраны данные о 300 тысяч армян, ставших жертвами Геноцида 1915 года.

«Работы над созданием базы данных ведутся с 2014 года, каждый год мы пополняем ее порядка 30 тысячами новых имен и данных. В базе данных указываются имя, фамилия, год рождения, место рождения, время и место смерти человека, его профессия, а если это ребенок, то указываются также имена родителей»,- сказал Вирабян, передает «Новости-Армения».

Он добавил, что информация собирается из различных архивов со всего мира: из архива армянской епархии Египта, архива книгохранилища «Нубарян Матенадаран» в Париже и других, однако получить доступ к турецким архивам пока не удалось.

«Сейчас турецкие архивы более или менее стали общедоступными, по сравнению с пятью годами ранее, и там действительно сохранились данные о переписи населения, в которых числятся также имена проживавших в Турции армян. Однако проблема в том, что у нас нет специалистов, владеющих османским языком для перевода этих документов, ведь они написаны не на турецком языке, а именно на османском»,- сказал Вирабян.

Ссылки по теме:
Newsarmenia.am: Нацархив Армении готовит уникальную базу данных жертв Геноцида армян
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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