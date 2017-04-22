Опрос: 61% ереванцев на выборах мэра проголосуют за Маргаряна, Пашинян - второй
22 апреля 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 61% опрошенных намерены проголосовать за нынешнего мэра Еревана Тарона Маркаряна на предстоящих выборах в Совет старейшин. Об этом сообщил директор армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян.
Организация в период 12-20 апреля 2017 года провела исследование «Основные проблемы города Ереван. Рейтинги кандидатов на пост мэра Еревана до 20 апреля». В опросе приняли участие 1044 жителя всех административных районов Еревана.
«На вопрос, кому намерены отдать свой голос на предстоящих выборах, 61.2% респондетов сказали, что проголосуют за Тарона Маркаряна, 11.5% проголосуют за Никола Пашиняна, 3.9% отдадут свой голос Заруи Постанджян", - отметил Навасардян, представляя в субботу результаты опроса.
Он пояснил, что, отвечая на вопрос, кто из кандидатов на пост мэра Еревана будет в состоянии решить основные проблемы города, 63.3% отметили нынешнего мэра Тарона Маркаряна, 12,1% считают, что с этой задачей лучше всего справится глава оппозционного блока «ЕЛК» («Выход») Никол Пашинян, 4.2% назвали основательницу партии «Еркир Цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян.
По его словам, 8.6% респондентов не доверяют ни одному из кандидатов в вопросе осуществления изменений в городе.
Навасардян отметил также, что 54.3% опрошенных заявили, что обязательно примут участие в выборах в Совет старейшин, 24.2% респондентов по всей вероятности примут в них участие, 6,7% сказали, что, скорее всего, не будут участвовать в выборах, а 9.4% не намерены участвовать в предстоящих выборах.
В выборах в Совет старейшин Еревана, которые пройдут в армянской столице 14 мая, принимают участие правящая Республиканская партия Армении (РПА), оппозиционный блок «ЕЛК» и оппозиционная партия «Еркир цирани». Пропорциональный список РПА на муниципальных выборах возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян. Во главе списка блока «ЕЛК»- депутат Национального собрания Никол Пашинян, а партии «Еркир цирани» – ее основатель Заруи Постанджян.
Предвыборная кампания пройдет с 21 апреля по 12 мая.
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