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Жардим может стать главным тренером «Барселоны»

Жардим может стать главным тренером «Барселоны»
22 апреля 2017 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может сменить Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны», передает sport-express.

Также в списке претендентов - Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Хуан Карлос Унсуэ, ассистент Энрике.

Энрике объявил о своем уходе из «Барселоны» по ходу сезона. Жардим в 2017 году вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Ювентусом». Кроме того, монегаски лидируют в чемпионате Франции.

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Sport-express: Жардим может сменить Луиса Энрике на посту главного тренера "Барселоны"
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