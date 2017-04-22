Жардим может стать главным тренером «Барселоны»
22 апреля 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может сменить Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны», передает sport-express.
Также в списке претендентов - Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Хуан Карлос Унсуэ, ассистент Энрике.
Энрике объявил о своем уходе из «Барселоны» по ходу сезона. Жардим в 2017 году вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Ювентусом». Кроме того, монегаски лидируют в чемпионате Франции.
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