В Ереване проходит традиционное факельное шествие памяти жертв Геноцида армян
23 апреля 2017 - 20:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 23 апреля в 20:00 (по местному времени) началось традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян.
В этом году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследуют по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда.
Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.
Участники акции несут к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.
Ежегодно факельное шествие в память о жертвах Геноцида армян проводится 23 апреля, только в 2015 году было принято решение провести акцию 24 апреля.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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