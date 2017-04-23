В Ереване проходит традиционное факельное шествие памяти жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - В Ереване 23 апреля в 20:00 (по местному времени) началось традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян.

В этом году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследуют по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда.

Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.

Участники акции несут к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.

Ежегодно факельное шествие в память о жертвах Геноцида армян проводится 23 апреля, только в 2015 году было принято решение провести акцию 24 апреля.