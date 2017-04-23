Предварительные данные: Ле Пен и Макрон выходят во второй тур выборов во Франции
23 апреля 2017 - 23:03 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 апреля во Франции проходили президентские выборы. Избирательные участки уже закрыты.
По данным экзитполов, во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен.
По сведениям различных служб, опрашивавших французов на выходе с избирательных участков, Макрон получает около 24% голосов, Ле Пен - около 22%, пишет BBC.
Кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон и выдвиженец от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, набирающие около 19% голосов каждый, согласно этим оценкам, выбывают из президентской гонки.
Итоги первого тура выборов президента Франции в зале, где проходит предвыборная вечеринка движения «Вперед» Эммануэля Макрона, и объявление о его победе на телеканале France 2 были встречены бурной реакцией с восторженными криками.
За президентское креслово Франции борются 11 кандидатов. Основные претенденты - четыре человека - представляют самые разные политические силы страны - от ультралевых до крайне правых.
Так как никто из них, похоже, не набирает более 50% голосов, победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая. В нем примут участие два кандидата, которые по итогам воскресного голосования наберут наибольшее число голосов.
Фаворитами президентской гонки с равными шансами на успех считаются лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ли Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы», консерватор Франсуа Фийон, либерал-центрист Эммануэль Макрон и ультралевый 69-летний политик Жан-Люк Меланшон.
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