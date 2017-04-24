102 года Геноциду армян в Османской империи

PanARMENIAN.Net - 24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.

Геноцид армян 1915-1923 годов является первым геноцидом ХХ века. И хотя правопреемница Османской империи – Турция, отвергает факт уничтожения 1,5 миллиона человек, процесс мирового признания неукоснительно идет вперед. Все больше стран, областей, штатов, провинций и городов признают Геноцид армян, приближая тот день, когда Турция больше не сможет отрицать свою историю.

Первым Геноцид армян официально признал и осудил Уругвай. 20 апреля 1965 года Главная Ассамблея Сената Уругвая и Палаты представителей приняла закон «О Дне памяти жертв Геноцида армян».

В Ереване 23 апреля в 20:00 (по местному времени) началось традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян. В 2017 году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследовали по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда. Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.

Участники акции несут к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.