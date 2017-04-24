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Саргсян: Арцахская борьба – доказательство, что мы не позволим нового геноцида

Саргсян: Арцахская борьба – доказательство, что мы не позволим нового геноцида
24 апреля 2017 - 09:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 24 апреля направил послание по случаю Дня поминовения жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года.

«В День поминовения жертв Геноцида армян мы взвываем к памяти наших святых мучеников. Осуществлённая под предлогом переселения резня была государственным планом Османской империи, который был осуществлён с исключительной, невиданной до того жестокостью и упорством.

24 апреля 1915 года насчитывающая тысячелетия армянская история разделилась надвое: до этой трагической даты и после неё. Осколки чудом спасшегося западного армянства рассеялись по миру, став армянской Диаспорой.

Материальные, культурные и политические потери армян неизмеримы, но самая большая потеря – люди, которые были носителями древней, богатой и самобытной цивилизации.

Наш, живущих, долг – не только помнить и уважать их, но и жить, трудиться и бороться с удвоенной энергией, также и за них. Жить, трудиться и бороться с жизнеутверждающим мировоззрением, веря в добро, человечность и справедливость.

С той чудовищной даты 1915 года прошло уже больше века. Мы знаем, через что мы прошли за это время и знаем, что победили смерть. Героическая Арцахская борьба является свидетельством, что мы не позволим нового геноцида. Больше никогда не позволим!», - завяил глава Армении.

«Возрождение армянского народа – реальность, и это стало реальностью благодаря потомкам пережившего народа. Восстановление армянской государственности на родной земле стало реальностью благодаря этим потомкам, возрождение армянской культуры и науки стало реальностью благодаря этим потомкам.

За это время мы дали миру целое созвездие гениев творческой мысли. Также посредством великих армян мир узнал, что произошло с нами и узнал, что они потомки оказавшегося на грани уничтожения народа.

Я перечисляю всё это, чтобы подчеркнуть гигантский жизненный и творческий потенциал нашего народа и мою непоколебимую веру в наши возможности и в завтрашний день. Да, в 1915-ом мы оказались в аду, но если на пути возвращения к жизни мы нашли в себе силы для великих свершений, то в условиях независимого государства в XXI веке сможем сделать большее.

Сегодня, 24 апреля, в день поминовения жертв Геноцида армян, мы поднимемся на Цицернакабердский холм или посетим другие памятники в разных населённых пунктах Армении и за рубежом. Будем помнить, что это ежегодное шествие – шествие возрождённого народа, который не забыл, что оставил за собой, но с уверенностью смотрит вперёд», - заключил Саргсян.

В Ереване 23 апреля прошло традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян. В 2017 году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследовали по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда. Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.

Участники акции несут к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.

24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.

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