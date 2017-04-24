Макрон победил в первом туре выборов президента во Франции

PanARMENIAN.Net - Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов, передает РИА Новости со ссылкой на окончательные данные МВД Франции.

Бывший премьер страны Франсуа Фийон получил 19.91% голосов. Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 19.64%. Оба они выбывают из президентской гонки.

Второй тур пройдет 7 мая. В штабе Макрона ранее заявили о намерении начать подготовку к нему уже в понедельник и признали, что борьба с Марин Ле Пен обещает быть напряженной.

Ключи к результату выборов сейчас находятся в руках избирателей проигравших первый тур кандидатов Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона, считает замглавы исследовательского института общественного мнения Ifop, публиковавшего опросы в преддверии первого тура. По его словам, в сложившейся ситуации «есть некоторые неизвестные». Первое неизвестное — как поведет себя электорат Меланшона, который неблагоприятно относится и к Ле Пен, и к Макрону, а второе — какую стратегию выберут сторонники Франсуа Фийона, которые полагали, что президентские выборы уже выиграны и «находятся в состоянии, близком к похмелью».

Выборы президента Франции проходят в 11-й раз. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.