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В Армении с 24 апреля ожидается резкое понижение температуры

В Армении с 24 апреля ожидается резкое понижение температуры
24 апреля 2017 - 10:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Температура воздуха на территории Армении с 24 апреля понизится на 6-8 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Армгидрометцентра.

Начиная с ночи 24 апреля, а также утром в большинстве армянских регионов и днем в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных местах возможны порывы ветра.

Температура воздуха с 24-26 апреля понизится на 6-8 градусов, 27-го повысится на 2-3 градуса.

В северных районах Армении ночью будет минусовая температура — 2-3 мороза.

В Ереване 24 апреля утром ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса, ночью — 7-9 градусов тепла.

С 26 апреля установится погода без осадков.

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