В Армении с 24 апреля ожидается резкое понижение температуры
24 апреля 2017 - 10:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Температура воздуха на территории Армении с 24 апреля понизится на 6-8 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Армгидрометцентра.
Начиная с ночи 24 апреля, а также утром в большинстве армянских регионов и днем в Вайоц Дзоре, Сюнике и Арцахе ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных местах возможны порывы ветра.
Температура воздуха с 24-26 апреля понизится на 6-8 градусов, 27-го повысится на 2-3 градуса.
В северных районах Армении ночью будет минусовая температура — 2-3 мороза.
В Ереване 24 апреля утром ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса, ночью — 7-9 градусов тепла.
С 26 апреля установится погода без осадков.
Самое значимое
Согласно решению правительства, будет ликивидировано требование о заполнении иностранцами соответствующей анкеты для получения въездной визы на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
Операции были проведены в Гематологическом центре им. Р.О. Йоляна Минздрава РА заведующим отделением трансплантации Медицинского центра университета Гамбург-Эппендорф Николаусом Крегером вместе с командой трансплантологов гематологического центра
Армянский город Горис провозглашен культурной столицей СНГ 2018 года. Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Совета глав МИД СНГ в Ташкенте 7 апреля.
На марке будет изображена лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс. Выпуск марки и церемония введения ее в обращение приурочены к проведению особых мероприятий премии «Аврора» – 2017
Partner news
Последние новости
Макрон победил в первом туре выборов президента во Франции Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов.
Предварительные данные: Ле Пен и Макрон выходят во второй тур выборов во Франции По сведениям различных служб, опрашивавших французов на выходе с избирательных участков, Макрон получает около 24% голосов, Ле Пен - около 22%
Жардим может стать главным тренером «Барселоны» Энрике объявил о своем уходе из «Барселоны» по ходу сезона. Жардим в 2017 году вывел «Монако» в полуфинал Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Ювентусом». Кроме того, монегаски лидируют в чемпионате Франции.
Опрос: 61% ереванцев на выборах мэра проголосуют за Маргаряна, Пашинян - второй В опросе приняли участие 1044 жителя всех административных районов Еревана.