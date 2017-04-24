Сирийский Кесаб подвергся ракетному обстрелу

PanARMENIAN.Net - Сирийский город Кесаб в провинции Латакия 22 апреля подвергся ракетному обстрелу. Ракеты были выпущены из села Навара (Келез), находящегося на расстоянии 13-14 км от Кесаба и под контролем террористических групп.

Ракеты упали недалеко от Кесаба, причинив незначительный материальный ущерб, пишет «Гандзасар». Жертв и пострадавших нет.

21 марта 2014 года турецкая сторона в нарушение международных законов и обязательств обстреляла армянские села и поселки в Сирии, а затем открыла дорогу повстанцам для захвата этого армянонаселенного региона. Кесаб непосредственно находится на границе Сирии и Турции, там проживали 2,5 – 3 тысячи армян, было 11 армянских сел, общинные и партийные учреждения, школы и больницы. С армянской церкви был сорван крест и водружен черный флаг исламистов.

После нападения около 400 армянских семей, а по некоторым данным, около 600, были эвакуированы и перевезены в Латакию.