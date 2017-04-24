Армянская община французского Валанса почтила память жертв Геноцида

PanARMENIAN.Net - Армянская община французского города Валанс почтила 102-летнюю годовщину Геноцида армян, сообщает Nouvelle d’Arménie.

Армянская молодежь Валанса исполнила национальные танцы, мероприятие закончилось молитвой в армянской церкви города.

Отмечается, что на дне память жертв Геноцида присутствовали представители армянских организаций города – Назо Ален Джинбачян (Maison de la Culture Arménienne de Valence), Жорж Исакян (FRA Dachnaktsoutioun France et co-président du C24), Жорж Ерицян (Anciens Combattants Français d’origine arménienne de Drôme-Ardèche), Тамар Степанян (Croix Bleue Arménienne de Valence), Жорж Барсумян (FRA Nor Seround Valence), Хосров Илиозер (Amicale de Malatia), Джордж Аведян (président Radio A), Ведиг Оганян (ADL Ramgavar-Valence), Роберт Митилян (FRA Dachnaktsoutioun de Valence) и другие.

В Ереване 23 апреля прошло традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян. В 2017 году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследовали по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда. Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.

Участники акции принесли к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.

24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.