Армянская община французского Валанса почтила память жертв Геноцида
24 апреля 2017 - 13:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянская община французского города Валанс почтила 102-летнюю годовщину Геноцида армян, сообщает Nouvelle d’Arménie.
Армянская молодежь Валанса исполнила национальные танцы, мероприятие закончилось молитвой в армянской церкви города.
Отмечается, что на дне память жертв Геноцида присутствовали представители армянских организаций города – Назо Ален Джинбачян (Maison de la Culture Arménienne de Valence), Жорж Исакян (FRA Dachnaktsoutioun France et co-président du C24), Жорж Ерицян (Anciens Combattants Français d’origine arménienne de Drôme-Ardèche), Тамар Степанян (Croix Bleue Arménienne de Valence), Жорж Барсумян (FRA Nor Seround Valence), Хосров Илиозер (Amicale de Malatia), Джордж Аведян (président Radio A), Ведиг Оганян (ADL Ramgavar-Valence), Роберт Митилян (FRA Dachnaktsoutioun de Valence) и другие.
В Ереване 23 апреля прошло традиционное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине Геноцида армян. В 2017 году шествие началось от площади Свободы. Участники акции проследовали по улицам Еревана до Мемориала памяти жертв Геноцид армян - Цицернакаберда. Перед началом шествия участники акции почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян. В знак протеста против политики отрицания Турции участники сожгли турецкий флаг.
Участники акции принесли к Мемориалу не только армянский триколор, но и флаги стран, признавших Геноцид армян.
24 апреля во всем мире вспоминают жертв Геноцида армян в Османской империи (нынешняя Турция) в 1915 году. Многие государства на разных уровнях признали Геноцид армян, но Турция до сих пор отрицает этот факт.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
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